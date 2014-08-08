موافقة أوباما على ضرب داعش جويا ترفع النفط دولاراً

صعدت أسعار النفط أكثر من دولار أثناء التعاملات الآسيوية، اليوم الجمعة، بعد أن وافقت الولايات المتحدة على ضربات جوية ضد متشددي تنظيم داعش في العراق، وهو ما يزيد خطر عرقلة للإمدادات من منتج رئيسي للنفط.

ولقيت أسعار الخام دعما أيضا من بيانات تظهر أن صادرات الصين سجلت قفزة بلغت 14.5 بالمئة في يوليو.

وقال الرئيس باراك أوباما، إنه أعطى الإذن لاستخدام محدود للقوة الجوية الأميركية ضد داعش الذين يتقدمون في شمال العراق لحماية الأميركيين هناك، لكنه ليس لديه نية للانجرار إلى حرب هناك.

وصعدت عقود خام القياس الدولي مزيج برنت تسليم سبتمبر1.37 دولار إلى 106.85 دولار للبرميل، قبل أن تتراجع إلى 106.46 دولار بحلول الساعة 0430 بتوقيت غرينتش. ويتجه برنت لإنهاء الأسبوع على مكاسب تبلغ حوالي 2 بالمئة.

وارتفعت عقود الخام الأميركي 1.11 دولار إلى 98.54 دولار للبرميل، قبل أن تتراجع إلى 97.94 دولار. واتسع الفارق بين أسعار الخامين القياسيين إلى 8.53 دولار.