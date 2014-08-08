"أفرين" تعلق إنتاجها النفطي في حقل بردرش الكردستاني

علقت شركة أفرين لإنتاج النفط المدرجة في بورصة لندن، إنتاجها في حقل بردرش بإقليم كردستان العراق، بسبب مشكلات أمنية متزايدة بعد تقدم مسلحي تنظيم داعش واقترابهم من الإقليم الغني بالخام.

وقالت الشركة في بيان "اتخذت أفرين خطوة احترازية بتعليق عملياتها مؤقتا في حقل بردرش"، مضيفة أنها قررت سحب جميع موظفيها غير الأساسيين من الحقل.

واستمرت عمليات الشركة الأخرى في إقليم كردستان بشكل طبيعي، لكن أفرين قالت إنها تراقب الأحداث عن كثب.

وذكرت أفرين أنها لا تتوقع أن يكون لتعليق الإنتاج في حقل بردرش تأثير كبير على إيرادات الشركة.