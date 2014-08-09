مقتل وإصابة 13 عاملاً في مصفاة نفطية بالمكسيك

شب حريق كبير في إحدى مصافي شركة بيميكس النفطية في المكسيك، مما أدى إلى مقتل عاملين حرقاً، وإصابة أكثر من 11 شخصاً.

وقالت الشركة في تغريدة على تويتر إن الحادث وقع في منطقة لتخزين براميل الوقود في مصفاة سيوداد ماديرو الواقعة خارج ميناء تامبيكو في ولاية تاموليباس مباشرة، في الوقت الذي كانت تجري فيه صيانة لمحطة التفحيم في المصفاة.

وقالت الشركة بعد ظهر الجمعة إن شخصا قتل، وفي تغريدة منفصلة بعد ست ساعات قالت إن عاملاً ثانيا قتل في الحادث.

وأظهرت مشاهد تلفزيونية، دخاناً يتصاعد من أحد أبراج المصفاة، لكن بيميكس قالت في تغريدة أخرى إن الحادث لم يسبب حريقاً.

وفي الشهر الماضي، أجبر حريق في أحد صهاريج تخزين الوقود بالمصفاة على إغلاق المصفاة إلى أن تم نفاد نحو 90 ألف برميل من البنزين.