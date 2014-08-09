مليار دولار لتوسعة معمل بترول بمصر لتوفير السولار

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية بمصر عن بدء أعمال توسعة معمل تكرير ميدور لزيادة الطاقة التشغيلية للمعمل من 100 إلى 160 ألف برميل يومياً، ما يؤدي إلى تعظيم إنتاج المقطرات الوسطى وخاصة السولار من خلال الاستفادة القصوى من وحدات وإمكانيات المعمل الحالية والتواكب مع المواصفات العالمية المستقبلية والحصول على منتجات عالية الجودة.

ووضع وزير البترول، المهندس شريف إسماعيل، حجر الأساس الخاص بتوسعات المعمل وفقاً لبيان أصدرته وزارة البترول اليوم، والذي يهدف في الأساس إلى سد جانب من احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية، وتبلغ التكلفة الاستثمارية المقدرة الخاصة بالتوسعات حوالي مليار دولار.

كما شهد وزير البترول والمهندس طارق الملا الرئيس التنفيذي لهيئة البترول توقيع عقد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية بين شركة ميدور وشركة UOP العالمية صاحبة الرخص للعديد من الوحدات بالمعمل.

وأوضح رئيس شركة ميدور، الدكتور محمد عبدالعزيز، أن الدراسة أظهرت ارتفاع الجدوى الاقتصادية من هذه التوسعات حيث ستنقل معمل ميدور من الجيل الثالث إلى الجيل الرابع من حيث التقنيات التكنولوجية، مشيراً إلى أنه من المخطط البدء في أعمال التوسعات خلال هذا العام والانتهاء من تنفيذها بنهاية عام 2017، وقد روعي خلال عمليات التنفيذ استمرار التشغيل المنتظم لجميع وحدات المعمل.

ولفت إلى أن إجمالي كميات المنتجات السنوية الرئيسية المتوقعة بعد هذه التوسعات سترتفع إلى حوالي 240 ألف طن من البوتاجاز و3ر1 مليون طن من البنزين عالي الأوكتين و2ر1 مليون طن من وقود النفاثات عالي الجودة وحوالي 4 ملايين طن من السولار، وتجدر الإشارة إلى قيام شركة بتروجت بأعمال التصنيع والتركيب والإنشاءات في التوسعات الجديدة, ومشاركة شركة إنبي في الأعمال الهندسية وتوريد المعدات.