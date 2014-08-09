"برنت" يهبط إلى 105 دولارات بعد الغارات الأميركية

انخفضت أسعار خام النفط برنت صوب 105 دولارات للبرميل، بعدما وجهت الولايات المتحدة ضربات جوية في العراق، وقال محللون إنها ربما تقلص خطر تعطل الإمدادات من الدولة ثاني أكبر منتج للخام في منظمة أوبك في حين حصل الخام الأميركي على دعم من تعافي الأسهم.

وكانت أسعار خام برنت قد ارتفعت الخميس بعد تقارير عن أن الولايات المتحدة، تدرس توجيه ضربات جوية ضد مقاتلي داعش، الذين يتقدمون صوب عاصمة إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق.

لكن الصعود توقف اليوم الجمعة بعدما أكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) التدخل العسكري في شمال العراق، حيث أقبل المتعاملون على جني الأرباح.

ونزل سعر خام برنت 42 سنتا إلى 105.02 دولار للبرميل عند التسوية. وارتفع الخام الأميركي 31 سنتا إلى 97.65 دولار للبرميل.