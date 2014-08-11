السعودية تصدر 1.6 مليار برميل نفط خلال 7 أشهر

صدرت المملكة نحو 1.6 مليار برميل نفط خلال السبعة أشهر الأولى من 2014 بقيمة 657 مليار ريال. وبلغ الاستهلاك المحلي من النفط في نفس الفترة ما يقارب 475 مليون برميل وبنسبة 23% من إجمالي الإنتاج.

وتأتي هذه الأرقام في الوقت الذي خفضت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط هذه السنة للشهر الثاني على التوالي، وأعلنت زيادة إنتاجها في يوليو على رغم العنف في العراق وليبيا، ما يشير إلى زيادة الإمدادات العالمية، وفقاً لصحيفة "الرياض".

وقلصت المنظمة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط العام الحالي إلى 1.10 مليون برميل يومياً بانخفاض 30 ألف برميل يومياً. كما خفضت أيضاً توقعاتها للطلب العالمي على نفطها الخام هذه السنة إلى 29.61 مليون برميل يومياً بما يقل عن 70 ألف برميل يومياً عن التقديرات السابقة.

ومع هذه التطورات قال لـ"الرياض" المستشار الاقتصادي المتخصص بقطاع النفط والطاقة الدكتور فهد بن جمعة إن المملكة صدرت نحو 1.6 مليار برميل نفط في السبعة أشهر الأولى من 2014 بقيمة657 مليار ريال.

وتوقع في هذا الخصوص أن يبلغ الاستهلاك المحلي من النفط ما يقارب 475 مليون برميل وبنسبة 23% من إجمالي الإنتاج في نفس الفترة.

وأضاف أن تراجع سعر نفط برنت الأيام الماضية يأتي مع مواصلة المستثمرين تقييمهم للوضع الجغرافي السياسي في أوروبا الشرقية، وفي منطقة الشرق الأوسط، حيث انخفض نفط برنت تسليم سبتمبر إلى 104.44 دولار، بعد أن تجاوز 108 دولارات.

ولفت إلى أن أسعار النفط تأثرت بالاضطرابات في العراق ومراقبة المستثمرين للأزمة الجيوسياسية بين موسكو والغرب حول الوضع في أوكرانيا التي يسودها نوع من الهدوء وشعور المستثمرين بعدم توسع الصراع وتأثر إمدادات النفط إلى الدول المجاورة.

وتابع أن أسعار نفط غرب تكساس انخفضت إلى 97 دولاراً تسليم سبتمبر ويعتبر هذا التراجع الأضعف منذ ستة شهور، وما زال الفارق بين برنت وغرب تكساس عند 7.4 دولار.

وحول الطلب العالمي قال ابن جمعة إن التوقعات تشير إلى أن الطلب على النفط سيبقى قويا للفترة المتبقية من هذا العام، فضلا عن دعم الاضطرابات السياسية لبقاء الأسعار مرتفعة، ومع ذلك، فإن التوترات الجيوسياسية في منطقة أوراسيا وإفريقيا الشمالية والشرق الأوسط مازالت مقلقة لأسواق النفط مع تأثيرها على الاقتصاد العالمي.

وأشار في نفس السياق إلى أن بعض التقارير الدولية أشارت إلى أن الطلب العالمي ارتفع الى 89.9 مليون برميل يوميا بينما المعروض وصل الى 90.1 مليون برميل يوميا ليتراجع سعر سلة أوبك الى 102 دولار، وهذا يشير الى استقرار اسواق النفط العالمية.

وبين ان انظار المستثمرين تتجه الى القراءة الاولية لنمو الاقتصاد الامريكي في الربع الثاني وما يصدر من البنك الاحتياطي الفيدرالي من إشارات على رفع معدلات الفائدة.

وقال ان ارتفاع سعر الفائدة سيؤدي الى ارتفاع قيمة الدولار مقابل العملات الاخرى ومن ثم انخفاض اسعار النفط حيث ان العلاقة عكسية فيما بينهما.