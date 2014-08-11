برنت مستقر فوق 105 دولارات بدعم توترات العراق

استقر برنت فوق 105 دولارات اليوم الاثنين، منخفضاً من أعلى مستوى في أسبوع الذي سجله يوم الجمعة بفعل التدخل الأميركي في العراق مما ساهم في تهدئة المخاوف من تعطل الإمدادات القادمة من ثاني أكبر منتج في منظمة أوبك.

وقال محللون إن الغارات الجوية الأميركية في شمال العراق مطلع الأسبوع ساهمت في تقليص خطر تعطل الإمدادات.

وقال إقليم كردستان العراق يوم الجمعة إن إنتاجه من النفط لم يتأثر.

وقال محلل للسوق لدى أوبشنز إكسبرس في سيدني "هذا الأسبوع لن نسمع على ألسنة المتعاملين سوي كلمة واحدة هي العراق."

وصعد خام برنت تسليم سبتمبر أربع سنتات إلى 105.06 دولار لبرميل بحلول الساعة 0528 بتوقيت غرينتش. وقفز العقد أكثر من دولار ليسجل أعلى مستوى في أسبوع عند 106.85 دولار يوم الجمعة قبل أن يغلق منخفضا 42 سنتا في ذلك اليوم.

وصعد الخام الأميركي 19 سنتا إلى 97.84 دولار للبرميل.