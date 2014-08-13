خام برنت ينزل عن 103 دولارات في ظل وفرة المعروض

تراجع سعر خام برنت إلى ما دون 103 دولارات للبرميل اليوم الأربعاء، ليصل إلى أدنى مستوياته في أكثر من عام في ظل وفرة في الإمدادات طغت على أثر مخاطر تعطل الإنتاج بسبب التوترات في العراق وليبيا.

وهذا هو اليوم الرابع على التوالي الذي ينخفض فيه خام القياس الأوروبي بعد أن أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى وفرة الإمدادات في الأسواق العالمية وتخمة في المعروض بحوض الأطلسي.

وزاد إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى أعلى مستوياته في خمسة أشهر عند 30.44 مليون برميل يوميا في يوليو/تموز حيث طغت زيادة إنتاج السعودية وليبيا على تراجعه في العراق وإيران ونيجيريا.

ونزل سعر برنت في العقود الآجلة تسليم سبتبمر أيلول 57 سنتا إلى 102.45 دولار للبرميل بحلول الساعة 0649 بتوقيت جرينتش. وكان العقد الذي يحل أجله يوم الخميس تراجع إلى 102.37 دولار مسجلا أضعف مستوى لعقود أقرب استحقاق منذ أول يوليو تموز 2013.

وانخفض سعر الخام الأمريكي 17 سنتا إلى 97.20 دولار للبرميل متراجعا للجلسة الثانية على التوالي.