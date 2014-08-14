برنت يهبط عن 104 دولارات مع وفرة الإمدادات

تراجع مزيج برنت إلى ما دون 104 دولارات للبرميل اليوم الخميس، بعد تعافيه لفترة قصيرة من أقل مستوى له في 13 شهرا في اليوم السابق، مع وفرة الإمدادات ومخاوف من ضعف الطلب رغم استمرار الاضطرابات السياسية في العراق وأوكرانيا.

واستؤنفت صادرات النفط من ميناء راس لانوف الليبي، بعد عام على إغلاقه من جانب محتجين مسلحين، بينما ارتفعت مخزونات النفط الأميركية بصورة غير متوقعة الأسبوع الماضي.

ونزل سعر خام برنت في عقود سبتمبر 48 سنتا إلى 103.80 دولار للبرميل.

ونزل العقد الذي ينتهي تداوله اليوم الخميس إلى 102.37 دولار أمس الأربعاء مسجلا أضعف مستوى له منذ يوليو 2013.

وانخفض الخام الأميركي الخفيف 46 سنتا إلى 97.13 دولار للبرميل. وقال فين زيبيل المحلل لدى بنك أستراليا الوطني "آفاق العرض وردية للغاية. وإنتاج أوبك جيد جدا. والإمدادات في العراق لم تتأثر".

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أمس الأربعاء، ارتفاع مخزونات النفط الأميركية 1.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقابل توقعات للمحللين بانخفاضها بواقع مليوني برميل.