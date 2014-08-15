"برنت" يرتفع.. لكنه لا يزال قرب أدنى مستوى بـ13 شهرا

ارتفعت عقود مزيج برنت قليلاً مدعومة بتراجع الدولار، لكنها ظلت قرب أدنى مستوى لها في 13 شهراً دون 103 دولارات للبرميل، بعدما غذت هشاشة الاقتصاد الأوروبي المخاوف بشأن الطلب في سوق تتمتع بوفرة في الإمدادات.

وتوقف نمو اقتصادي ألمانيا وفرنسا في الربع الثاني. وجاءت تلك البيانات المخيبة للآمال بعد أيام من أنباء أشارت إلى تراجع الطلب الصيني على النفط - أكبر مستهلك للخام في العالم - بنسبة ستة بالمئة في يوليو مقارنة مع يونيو.

وارتفعت عقود برنت للتسليم في أكتوبر 51 سنتا إلى102.58 دولار للبرميل الساعة 0517 بتوقيت غرينتش. وكان عقد سبتمبر الذي حل أجل استحقاقه يوم الخميس قد هوى بواقع دولارين إلى 102.01 دولار للبرميل عند التسوية أدنى مستوى لعقد شهر أقرب استحقاق منذ يونيو 2013.

وزاد الخام الأميركي عشرة سنتات إلى 95.68 دولار للبرميل. وتضرر الدولار لفترة وجيزة عقب بيانات ضعيفة بشأن طلبات الإعانة من البطالة يوم الخميس، لكن التوقعات الاقتصادية المتشائمة عموماً ووفرة الإمدادات ظلت القوى المحركة الرئيسية وراء أسعار النفط.