أسعار العقود الآجلة للنفط "تقفز" بسبب توترات روسيا

قفزت أسعار العقود الآجلة للنفط أكثر من دولار، بفعل أنباء عن اشتباك قوات أوكرانية مع رتل من المدرعات الروسية داخل أراضي أوكرانيا.

وذكر الموقع الإلكتروني للرئاسة أن الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو أبلغ رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أن مدفعية أوكرانية دمرت جزءا "كبيرا" من طابور روسي مدرع عبر إلى أوكرانيا خلال الليل. وقال متحدث باسم الجيش الأوكراني في بيان منفصل، إن القوات الأوكرانية لاحقت الرتل المدرع الروسي فور عبوره إلى أراضي أوكرانيا.

وفي وقت لاحق، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع الروسية نفيها أن تكون القوات الأوكرانية دمرت طابورا عسكريا روسيا في أراضيها، وقالت إنه لم يحدث أن عبرت مثل هذه القوة العسكرية الحدود إلى شرق أوكرانيا.

ونقلت الوكالة عن الوزارة قولها في بيان "لم يحدث أن عبر أي طابور عسكري روسي الحدود الروسية الأوكرانية لا ليلا ولا نهارا."

ونفى البيان التقرير الأوكراني ووصفه بأنه "ضرب من الخيال." وأنهت عقود خام القياس الدولي مزيج برنت تسليم أكتوبر جلسة التداول مرتفعة 1.46 دولار أو ما يعادل 1.43 بالمئة لتسجل عند التسوية 103.53 دولار للبرميل.

وكانت عقود برنت لأقرب استحقاق قد هبطت دولارين في الجلسة السابقة إلى 102.01 دولار وهو أدنى مستوى لها منذ يونيو 2013. وصعدت عقود الخام الأميركي تسليم سبتمبر1.77 دولار أو 1.85 لتبلغ عند التسوية 97.35 دولار للبرميل.