"كرواتيا".. محطة جديدة لاستقبال نفط إقليم كردستان

ذكرت صحيفة "يوتارني لست" اليومية الكرواتية إن شحنة من النفط الخام من إقليم كردستان بالعراق وصلت إلى ميناء أوميسالي الكرواتي المطل على البحر الادرياتيكي.

وقالت الصحيفة على موقعها على الإنترنت في ساعة متأخرة من مساء السبت نقلا عن مصدر في شركة ياناف الحكومية لنقل النفط إن "ناقلة تحمل 80 ألف متر مكعب من النفط الخام وصلت إلى ميناء أوميسالي ومن المتوقع تفريغها الأحد".

ولم يتسن الاتصال بشركة ياناف للتعليق بشكل فوري.

ونقل عن المصدر قوله "كان لدينا قبل أربعة أيام إخطار عن تسليم شحنة من النفط من كردستان (العراقية). اشترتها شركة مول المجرية للطاقة وهذا النفط من أجل مصفاتها. كل الوثائق سليمة ومن ثم فلا أرى شيئا محل جدال في هذه الشحنة".

وكانت "رويترز" قد ذكرت حصريا يوم الجمعة أن إقليم كردستان سلم ثالث شحناته الرئيسية من النفط الخام من ميناء تركي وأن شحنة رابعة أبحرت إلى كرواتيا مظهرة أن هذا الإقليم الذي يتمتع بشبه استقلال بدأ يجد عددا أكبر من المشترين على الرغم من الضغط القانوني من بغداد.