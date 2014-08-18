برنت يفقد دولاراً ويهبط عن 103 دولارات

تراجع خام برنت أكثر من دولار لينزل عن 103 دولارات للبرميل، اليوم الاثنين، مع قيام ليبيا بزيادة إنتاجها النفطي، وانحسار المخاوف بشأن المعروض القادم من العراق.

وجاء التراجع عقب قفزة بأكثر من دولار للبرميل في الأسعار القياسية على جانبي الأطلسي، يوم الجمعة، وسط تجدد التوترات في أوكرانيا، حيث اشتبكت القوات الحكومية مع رتل مدرعات روسي.

وقال أفتار ساندو، مدير أسواق السلع الأولية لدى فيليب فيوتشرز في سنغافورة "حالة من الفزع ثارت الجمعة، لكن المستثمرين أدركوا بحلول نهاية الأسبوع أن المخاطر الجيوسياسية تقل خطورة". مضيفا أن المخزونات والإمدادات في ارتفاع، ومع انحسار المخاطر الجيوسياسية على ما يبدو لا يريد الناس الاحتفاظ بمراكز دائنة.

وتراجع خام برنت تسليم أكتوبر دولاراً إلى 102.53 دولار للبرميل، بعد انخفاضه إلى 102.35 دولار. كان العقد أغلق مرتفعا 1.52 دولار للبرميل يوم الجمعة، ونزل الخام الأميركي تسليم سبتمبر76 سنتا إلى 96.59 دولار للبرميل بعد أن ختم الجلسة السابقة على ارتفاع 1.77 دولار للبرميل.

وزاد إنتاج النفط الليبي إلى 535 ألف برميل يومياً، أمس الأحد، من 400 ألف برميل يوميا في وقت سابق من الأسبوع، بفعل زيادة الإنتاج في حقلي الشرارة والفيل بجنوب غرب البلاد، حسب ما ذكر متحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط.