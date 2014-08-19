العراق.. بدء تصدير النفط من حقول ميسان والحلفاية

أعلنت وزارة النفط العراقية عن بدء تدفق النفط من حقول ميسان والحلفاية عبر الأنبوب الجديد 42 عقدة بطول 275 كيلومترا، وبطاقة تصديرية مليون برميل في اليوم.

وأكد وزير النفط، عبدالكريم لعيبي، أن إنجازا جديدا آخر يضاف إلى الصناعة النفطية في العراق، متمثلا ببدء عمليات ضخ النفط من حقل الحلفاية وحقول محافظة ميسان إلى ميناء الفاو مباشرة بعد الانتهاء من مشروع مد الأنبوب الجديد الذي أنجز في الفترة المقررة له.

وأعلن لعيبي بدء الإنتاج التجريبي من وحدة الإنتاج الثانية في حقل الحلفاية بطاقة تبلغ 100 ألف برميل في اليوم.

وأشار وزير النفط إلى بدء تدفق النفط لأول مرة عبر أنبوب الصادرات النفطية الجديد من حقل بدرة في محافظة واسط إلى مستودعات الطوبا في البصرة.