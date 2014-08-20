أرامكو تقود استثماراً بـ30 مليون دولار بقطاع الغاز

قالت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) وشركة سيلوريا تكنولوجيز في سان فرانسيسكو اليوم الأربعاء، إن الذراع الاستثمارية لأرامكو تقود استثمارا قيمته 30 مليون دولار في سيلوريا التي تخطط لإنتاج بنزين منخفض التكلفة من الغاز الطبيعي.

وتحول سيلوريا الغاز الطبيعي إلى وقود على مرحلتين إذ تحول الغاز أولا إلى ايثيلين ثم تحول الايثيلين إلى وقود سائل مثل البنزين والديزل ووقود الطائرات.

وذكرت الشركة أن التكنولوجيا قد تساهم في جعل الغاز الطبيعي مكملا للنفط كأساس لإنتاج الوقود اللازم لوسائل النقل وبعض المواد الكيماوية على مستوى العالم.

وتدير سيلوريا حاليا ثلاثة مشروعات تجريبية على الساحل الغربي الأميركي تنتج كميات صغيرة من البنزين منذ مارس 2013. وتخطط الشركة لافتتاح وحدة أكبر بتكلفة 16 مليون دولار في تكساس بنهاية العام.

وتخطط بعد ذلك لاستخدام جانب من التمويل الذي جمعته منذ تدشينها والبالغ قوامه نحو 100 مليون دولار لبدء فتح محطات تجارية في أواخر العام 2017 أو في 2018.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة سيلوريا إد دينين "تشير توقعات المدى الطويل إلى أن تكاليفنا التشغيلية لإنتاج وقود قد تتراوح بين 15 و20 دولارا للبرميل."

وأضاف أن ذلك سيعني دولارا لجالون البنزين بأسعار اليوم بما يعادل نحو نصف تكلفة إنتاجه من النفط. ويتوقع دينين أن تنتج الشركة وقودا بهذا السعر قرب عام 2021.

وذكر دينين أن أرامكو مهتمة بالاستثمار في سيلوريا نظرا لعدم رضاها عن الأسعار التي حصلت عليها لإمداداتها الوفيرة من الغاز الطبيعي.

وتابع "القدرة على تطوير تكنولوجيا يمكنها تحويل الغاز الطبيعي إلى منتجات أعلى قيمة كانت جذابة... ولديهم (أرامكو) اهتمام حقيقي بالتكنولوجيا الجديدة."