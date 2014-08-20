ليبيا: تعيين صنع الله قائماً بأعمال وزير النفط

قال متحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم الأربعاء إن بلاده تعتزم تعيين رئيس مجلس إدارة المؤسسة في منصب نائب وزير النفط خلفاً لعمر الشكماك.

وذكر المتحدث باسم مؤسسة النفط محمد الحراري أن رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله سيخلف الشكماك في منصب نائب وزير النفط والقائم بأعمال الوزير، بينما سيظل رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة النفط.

ونظراً لكون منصب وزير النفط شاغراً منذ أشهر سيصبح صنع الله قائماً بأعمال الوزير.

وكان الشكماك قال لرويترز في وقت سابق إنه سيستقيل من منصبه بناء على طلب من رئيس الوزراء عبدالله الثني.