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إنتاج النفط السعودي يرتفع لـ10 ملايين برميل في يوليو

المصدر: دبي – رويترز
منشأة نفط في السعودية
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قال مصدر في قطاع النفط إن إنتاج السعودية من الخام ارتفع إلى 10 ملايين برميل يومياً في يوليو الماضي من 9.78 مليون في يونيو.

وأضاف المصدر أن المملكة وهي أكبر مصدر للنفط في العالم أمدت السوق المحلية والأسواق العالمية بما وصل إجمالا إلى 9.66 مليون برميل يوميا في يوليو.

وقد تختلف الإمدادات للسوق عن الإنتاج اعتمادا على حركة الخام من وإلى صهاريج التخزين.

وبلغت الإمدادات السعودية 9.745 مليون برميل يوميا في يونيو.

وعادة ما يرتفع الإنتاج في الصيف لتلبية الطلب من محطات الكهرباء المحلية لسد الحاجة المتزايدة للكهرباء.

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