استئناف تشغيل خط أنابيب كردستان العراق إلى تركيا

قالت مصادر بصناعة النفط ومسؤولون أتراك، اليوم الخميس، إنه جرى استئناف تدفق النفط الخام عبر خط أنابيب كردستان العراق إلى تركيا بعد انتهاء أعمال تطوير، وإن الخط يعمل الآن بطاقة 200 ألف برميل يوميا.

وقال أحد المصادر المطلعة "تم اختبار النظام والموافقة عليه. استؤنف تدفق النفط، ويجري الضخ بمعدل 200 ألف برميل يوميا".

وتمثل إيرادات النفط شريان حياة لحكومة إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق، والتي تحظى قواتها البشمركة بدعم من ضربات جوية أميركية في معركتها مع مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية.

وبدأ تشغيل خط الأنابيب لأول مرة في بداية هذا العام، ويسمح لإقليم كردستان بضخ وتصدير النفط بشكل مستقل، إذ ينقل خام طق طق من شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي المطل على البحر المتوسط للتصدير

وقال المصدر "من المتوقع أن يزيد الضخ إلى 220 ألف برميل يوميا في غضون نحو أسبوع أو عشرة أيام، ثم إلى 250 ألف برميل يوميا بعد ذلك".

وتدفق 7.8 مليون برميل من النفط الكردي عبر خط الأنابيب المستقل حتى الآن، من بينها 6.5 مليون برميل جرى تحميلها في ناقلات للتصدير.