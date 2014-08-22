ناقلة ثانية تنتظر لتحميل النفط بميناء السدرة الليبي

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إن ناقلة ثانية تنتظر لتحميل الخام في ميناء السدرة مع عودة أكبر ميناء لتصدير النفط في البلاد للعمل بعد إغلاقه لمدة عام.

وارتفع إنتاج البلد العضو في منظمة أوبك خلال الأسابيع القليلة الماضية مع استئناف العمليات بموانئ رئيسية في شرق البلاد عقب اتفاق تم التوصل إليه في مطلع يوليو مع مجموعة من المحتجين المسلحين فيما يعزز الإمدادات بسوق الخام التي تتمتع بوفرة بالفعل.

وقال محمد الحراري المتحدث باسم المؤسسة إن ناقلة أولى تقوم بتحميل الخام في السدرة منذ يوم الأربعاء بينما وصلت الثانية بالفعل. وأضاف "الناقلة الثانية بالانتظار."

في الوقت نفسه قال الحراري إن انتاج ليبيا من الخام ارتفع إلى 612 ألف برميل يوميا بفضل تحسن في حقول غرب البلاد ومنها الشرارة والفيل.

وهذا أعلى بكثير مقارنة مع 100 ألف برميل يوميا فقط كانت تنتجها ليبيا في وقت سابق هذا العام رغم أنه لا يزال أقل بكثير من مستوى الانتاج قبل نحو عام البالغ 1.4 مليون برميل يوميا.

ويتوقع تجار ومصادر ملاحية أن تقوم شركات تملك حصصا في شركة الواحة للنفط التي تدير ميناء السدرة وحقول النفط المرتبطة به بتحميل مزيد من الشحنات. ومن بين تلك الشركات ماراثون وهيس وكونوكو فيليبس. ومن المتوقع أيضا أن تقوم أو.إم.في النمساوية بتحميل شحنة.

وقال مسؤولون إن ميناء السدرة يضم حاليا مخزونات تبلغ نحو 4.5 مليون برميل من الخام لكن بمجرد فراغ صهاريج التخزين فيمكن أن تستأنف الحقول المرتبطة بالميناء الإنتاج.