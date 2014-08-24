"البترول الكويتية": ملتزمون بتوفير منتجات الوقود

أكدت شركة البترول الوطنية الكويتية التزامها بتوفير منتجات الوقود لعملائها حسب الحصص المخصصة لكل منهم، مضيفة أن ما أثير مؤخراً حول عدم توفيرها منتج الديزل لمشغل محطتي وقود نقعة الشملان والفحيحيل "غير دقيق".

وقال المتحدث الرسمي ونائب الرئيس للخدمات المساندة في الشركة المهندس خالد العسعوسي، في تصريح صحافي أمس، إن الحصة المقررة للمشغل انتهت في 31 يوليو الماضي، موضحاً أن المشغل "لم يقم بتسليم المستندات المطلوبة بالكامل ليتسنى للشركة توفير الحصة الكاملة المخصصة للشهر الجاري".

وذكر العسعوسي أنه برغم ذلك وفرت الشركة للمشغل حصة الشهر الماضي البالغة 1.2 مليون لتر من الديزل، رغبة منها بعدم التأثير على السوق المحلية وتعاوناً منها لإعطاء فرصة للمشغل الذي بدوره لم يستكمل إلى الآن المستندات المطلوبة، لاسيما المتعلقة بالسلامة التي تجدد سنوياً من قبل المشغل لدى الجهات الرسمية.

وبين أنه بمجرد تسلم هذه المستندات ستستكمل (البترول الوطنية) إجراءاتها وتوفير الحصة المتبقية لهذا الشهر والبالغة600 ألف لتر ديزل، مشيراً إلى أن الشركة لا تألو جهدا في خدمة المواطن وهي حريصة على القيام بعملها بالشكل الصحيح.