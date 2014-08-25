النفط يتراجع صوب 102 دولار مع تدفق الخام العراقي

تراجعت أسعار النفط صوب 102 دولار للبرميل اليوم الاثنين، مبددة مكاسبها التي سجلتها في بداية الجلسة إذ طغت وفرة المعروض وضعف الطلب على الدعم الذي وجده الخام في التوترات الجيوسياسية في أوكرانيا وليبيا.

وزادت الصادرات الليبية واستمر تدفق الصادرات العراقية رغم القتال الدائر في البلدين. وقال مورجان ستانلي إن وفرة الإمدادات وضعف الطلب تسببا في زيادة المعروض بسوق حوض الأطلسي.

وبحلول الساعة 1353 بتوقيت جرينتش نزل سعر خام برنت 18 سنتا إلى 102.11 دولار للبرميل. وكان خام القياس الأوروبي بلغ أدنى مستوى له في 14 شهرا عند 101.07 دولار في 19 أغسطس.

وتراجع الخام الأمريكي 47 سنتا إلى 93.18 دولار للبرميل.

وقال محللون في مورجان ستانلي "نتوقع انخفاض برنت إلى نطاق أقل قليلا خلال معظم الربع الثالث ما لم يحدث أي تصاعد للأزمات الجيوسياسية."