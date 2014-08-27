انخفاض صادرات نفط جنوب العراق بـ140 ألف برميل يومياً

أظهرت بيانات للشحن ومصادر بصناعة النفط أن صادرات العراق النفطية من موانيه الجنوبية انخفضت حوالي 140 ألف برميل يوميا منذ بداية الشهر الحالي.

ووفقا لبيانات للشحن للأيام الستة والعشرين الأولى من أغسطس رصدتها رويترز، فإن متوسط الصادرات من المرافئ النفطية في جنوب العراق بلغ 2.3 مليون برميل يوميا.

ويقول مسؤولون نفطيون عراقيون إن الحقول الجنوبية لم تتأثر بالقتال الدائر في شمال العراق، حيث استولى متشددون إسلاميون على مساحات واسعة.

وقالت مصادر بصناعة النفط إن تعطل بعض الشحنات النفطية من الجنوب يرجع إلى أحوال جوية سيئة وليس مشاكل في الإنتاج.

ومنذ بداية الشهر وحتى الآن فإن صادرات العراق من الخام منخفضة عن المتوسط المسجل في يونيو والبالغ 2.44 مليون برميل يوميا، لكنها تبقى أعلى من المستوى المقرر في برنامج أولي للشحن لشهر أغسطس والبالغ 2.22 مليون برميل يوميا. وبلغ متوسط الصادرات في مايو 2.58 مليون برميل يوميا، وكان الأعلى منذ 2003.

وسجل إجمالي صادرات العراق من حقوله الشمالية والجنوبية مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 2.8 مليون برميل يوميا في فبراير، لكن الصادرات من خام كركوك متوقفة منذ الثاني من مارس بسبب هجمات على خط أنابيب يصل إلى تركيا.

وفي حين مازالت صادرات كركوك محجوبة عن الأسواق فإن إقليم كردستان العراق يصدر كميات صغيرة من النفط بشكل مستقل عن بغداد عبر ميناء جيهان التركي. واحتجزت بعض الشحنات تحت ضغط دبلوماسي وقانوني من بغداد.