الخام الأميركي يستقر مع ضعف الطلب على البنزين

استقرت العقود الآجلة للنفط الأميركي، يوم الأربعاء، بعدما أظهر تقرير انخفاض الطلب على البنزين في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، وزيادة مخزونات الخام في نقطة تسليم العقود الآجلة في كاشينج بأوكلاهوما.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقريرها الأسبوعي، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة سجلت انخفاضا أكبر من المتوقع بلغ 2.07 مليون برميل الأسبوع الماضي، لكن المخزونات في كاشينج زادت 508 آلاف برميل. وتراجع متوسط الطلب على البنزين في أربعة أسابيع 1.4 بالمئة على أساس سنوي.

وأنهت عقود الخام الأميركي الخفيف تسليم أكتوبر جلسة التداول منخفضا سنتين أو ما يعادل 0.02 بالمئة، لتسجل عند التسوية 93.88 دولار للبرميل.

وارتفعت عقود خام القياس الأوروبي مزيج برنت 22 سنتا أو 0.21 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 102.72 دولار للبرميل بعد أن كانت قفزت في وقت سابق من الجلسة إلى 103.07 دولار.

ومني الخامان القياسيان بخسائر تبلغ أكثر من 10 بالمئة منذ منتصف يونيو، ويتجهان نحو تسجيل ثاني هبوط شهري مع تراجع واردات الولايات المتحدة من النفط وتباطؤ النمو في الصين وأوروبا.

وتشهد أسواق النفط العالمية وفرة في الإمدادات معظم الصيف، وهو ما قيد مكاسب الأسعار التي أثارها العنف في العراق وليبيا، العضوين بمنظمة أوبك.

وحافظ البلدان على مستويات الإنتاج رغم الاضطرابات السياسية والأمنية فيهما، ولم يؤثر احتدام العنف في شمال العراق على استمرار تدفق صادرات النفط من الجنوب عند مستويات شبه قياسية.