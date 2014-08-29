العراق سيطعن على حكم أميركي بإلغاء احتجاز نفط كردي

قالت وزارة النفط العراقية إنها ستطعن على قرار لمحكمة أميركية بإلغاء احتجاز حوالي مليون برميل من النفط الكردي المتنازع عليه تحمله ناقلة راسية قرب تكساس.

وكانت محكمة أميركية قد أيدت، يوم الاثنين، طلبا لحكومة إقليم كردستان لإلغاء طلب قدمته حكومة العراق لكي تحتجز السلطات الأميركية شحنة النفط الكردية، لكن المحكمة منحت بغداد 10 أيام لإعادة تقديم طلب الحجز.

وقالت وزارة النفط في بيان "تؤكد وزارة النفط أنها في طور إعداد الطلب المعدل وستقوم بتقديمه خلال المهلة المطلوبة".

وأضافت قائلة "مردود قرار المحكمة على أرض الواقع يقتصر على رفع الحجز عن الشحنة وهي في عرض البحر، لذا تم اللجوء إلى القانون البحري الأميركي، ولا يعفيها على الإطلاق من أي قرار حجز حين تصل إلى البر الأميركي".

وترسو الناقلة يونايتد كالافرفتا التي تحمل نفطا كرديا بنحو 100 مليون دولار في خليج المكسيك منذ أسابيع، حيث يخوض إقليم كردستان معركة قانونية بخصوص ملكية النفط مع الحكومة المركزية العراقية.

وكانت المحكمة الجزائية لجنوب تكساس أمرت في يوليو السلطات الأميركية باحتجاز الشحنة استجابة لطلب تقدمت به بغداد في إطار استراتيجية أوسع نطاقا من جانب العراق لوقف الصادرات الكردية.

لكن المحكمة قالت بعد أيام قليلة إنها لا تملك سلطة احتجاز الشحنة، لأن الناقلة تبعد نحو 60 ميلا عن الساحل، ودفع ذلك الأكراد إلى التقدم بطلب لإلغاء الأمر القضائي.

وقالت شركة التكرير الأميركية ليوندلبازل إنها اشترت في الآونة الأخيرة شحنات من نفط كردستان لاستخدامها في مصفاتها في هيوستون، لكنها قالت إنها لن تشتري المزيد ولن تقبل أي تسليمات لحين تسوية النزاع.

ولم تذكر الشركة صراحة إن كانت وافقت على شراء الخام الذي تحمله الناقلة يونايتد كالافرفتا، ولم يتضح إن كانت قد تقبل الآن تسلم الشحنة.