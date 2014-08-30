بيميكس المكسيكية تتوقع إنتاج 2.4 برميل نفط يومياً

قالت شركة بيميكس النفطية المكسيكية المملوكة للدولة إنها تتوقع أن يبلغ متوسط إنتاجها من النفط الخام 2.4 مليون برميل يوميا في 2015، فيما ستكون أول زيادة في إنتاج الشركة في أكثر من عشر سنوات.

وتتوقع بيميكس أن يبلغ إنتاجها هذا العام 2.35 مليون برميل يوميا.

ومن ناحية أخرى، توقعت الشركة أن يهبط إنتاجها من الغاز الطبيعي بأكثر من 12 بالمئة في العام القادم.

وقال جوستافو هرنانديز، رئيس عمليات الاستكشاف والإنتاج في بيميكس، إن من المتوقع أن يبلع إنتاج الغاز الطبيعي 5.7 مليار قدم مكعبة يوميا في 2015.

ومنذ بداية العام الحالي بلغ متوسط الإنتاج 6.5 مليار قدم مكعبة يوميا وفقا لبيانات بيميكس.

ووقع الرئيس المكسيكي، انريكي بينا نيتو، قانونا هذا الشهر يتضمن العناصر النهائية لإصلاح شامل لقطاع الطاقة بهدف وقف تراجع إنتاج الخام واجتذاب مليارات الدولارات من الاستثمارات الخاصة إلى القطاع.

وينهي الإصلاح احتكارا مضى عليه 75 عاما لبيميكس، وسيكون بمقدورها الآن الدخول لأول مرة في مشاريع مشتركة مع شركات نفطية أجنبية.

وخفضت بيميكس الأسبوع الماضي توقعاتها لإنتاج النفط للعام 2014 مع سعيها إلى تقديرات أكثر دقة لإنتاجها.

وأدخلت الشركة بضعة تعديلات على توقعاتها في الأسابيع القليلة الماضية، وكثيرا ما خفضت على مدى أعوام توقعاتها في الوصول إلى المستويات المستهدفة للإنتاج.