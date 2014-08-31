الإمارات تزود مصر بمواد نفطية قيمتها 8.7 مليار دولار

قال مسؤول في الهيئة المصرية العامة للبترول إن الإمارات العربية المتحدة اتفقت بشكل مبدئي على تزويد مصر بجزء كبير من احتياجاتها البترولية حتى سبتمبر 2015، وبقيمة 8.7 مليار دولار.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه في اتصال هاتفي مع رويترز اليوم الأحد "سننتهي هذا الأسبوع من جميع التفاصيل على أن تصل أولى الشحنات في الأسبوع المقبل."

وتحظى مصر بدعم قوي من السعودية والإمارات والكويت التي قدمت لها مساعدات بأكثر من 20 مليار دولار، عقب عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013.

وقال المسؤول "سنحصل على جزء من الاحتياجات البترولية في شكل منح لا ترد والباقي سنسدد قيمته ولكن بتسهيلات."

ورفض الخوض في تفاصيل بشأن قيمة المنح المتوقعة من إجمالي المبلغ.

وتواجه مصر أزمة طاقة هي الأسوأ منذ سنوات وتعاني مناطق كثيرة من انقطاعات شبه يومية في الكهرباء.

وقال المسؤول إن مصر "تستورد مواد بترولية بين مليار و1.3 مليار دولار شهرياً".

ويعني هذا أن أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان يحتاج سنوياً لاستيراد مواد بترولية قيمتها بين 12 و15.6 مليار دولار.