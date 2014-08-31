مؤسسة النفط الليبية: ارتفاع الإنتاج لـ700 ألف برميل

قال متحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم الأحد إن إنتاج البلاد من الخام ارتفع إلى 700 ألف برميل يوميا.

وارتفع إنتاج البلد العضو في منظمة أوبك ارتفاعاً مطرداً في الأسابيع القليلة الماضية مع إعادة فتح موانئ رئيسية لتصدير النفط في شرق البلاد بعد التوصل إلى اتفاق بين الحكومة ومسلحين كانوا يغلقونها.

وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت فوق 103 دولارات للبرميل الجمعة مع استمرار القلق في الأسواق الأوروبية من أن تصاعد العنف في أوكرانيا قد يجلب المزيد من العقوبات وبيانات اقتصادية أميركية أثارت توقعات بطلب قوي في أكبر مستهلك للنفط في العالم.