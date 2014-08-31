877 ألف برميل يومياً استهلاك السعودية من الديزل

وصل معدل الطلب المحلي على الديزل في السعودية خلال يونيو الماضي مستوى غير مسبوق، حيث بلغ نحو 877 ألف برميل يوميا أي ما يعادل ضعف الكمية التي استهلكتها كوريا الجنوبية خلال نفس الشهر وهي أحد أكبر البلدان الصناعية في شرق آسيا، وذلك حسبما أوضحته أحدث الأرقام الرسمية من البلدين.

وأظهرت البيانات أن المملكة زادت استهلاكها من الديزل في يونيو بنحو 115 ألف برميل يوميا عما تم استهلاكه في مايو وبزيادة قدرها 87 ألف برميل يوميا عما تم استهلاكه خلال يونيو العام الماضي، وفقا لما نشرته صحيفة "مكة".

وجاء الارتفاع التاريخي في استهلاك الديزل تزامنا مع دخول فصل الصيف الذي يرتفع فيه استخدام الديزل في محطات الطاقة لإنتاج الكهرباء وقبل شهر واحد من دخول رمضان الذي يرتفع فيه الطلب على النقل بصورة كبيرة.

واستوردت المملكة نحو 302 ألف برميل يوميا من وقود الديزل خلال يونيو أقل بقليل عما استوردته بريطانيا (314 ألف برميل يوميا) وأكثر بنحو 50 ألف برميل عما استوردته تركيا والتي استوردت 266 ألف برميل يوميا خلال نفس الشهر.

ولم يكن الديزل هو الوقود الوحيد الذي شهد الطلب المحلي عليه في يونيو نموا كبيرا بل إن هذا الأمر امتد ليشمل وقود السيارات "البنزين"، إذ استهلكت المملكة خلال يونيو 567 ألف برميل يوميا وهو أعلى معدل شهري لها.

وتأتي الأرقام لتكشف حقيقة تنامي الطلب المحلي والتي لا تتماشى مع حجم النمو الاقتصادي، مما يعني أن نسبة نمو استهلاك الوقود أعلى من نسبة نمو الناتج المحلي سنويا.

فيما أوضحت مصادر رسمية في وزارة البترول والثروة المعدنية أن الطلب على الوقود ينمو سنويا بنحو 6 % إلى 8 %.