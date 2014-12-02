عقود برنت تخسر دولارين بعد قفزة بـ5% من أدنى مستوى

خسرت عقود خام برنت دولارين في البرميل في أحدث تداولات اليوم الاثنين. وكانت التداولات السابقة خلال نفس اليوم شهدت قفزة في أسعار النفط الخام بما وصل إلى 5%، متعافية من أدنى مستوياتها في خمس سنوات، ومسجلة أكبر مكسب يومي منذ عام 2012، وسط مخاوف من احتمال تقلص إنتاج النفط الصخري الأميركي الذي يلقى عليه باللوم في تخمة المعروض.

وقال متعاملون إن ضعف الدولار - الذي يجعل أسعار السلع الأولية المقومة بالعملة الأميركية أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى - شجع أيضا على الشراء في سوق الخام وغيره من أسواق الموارد الطبيعية.

وارتفع سعر خام برنت 2.39 دولار عند التسوية إلى 72.54 دولار للبرميل، بعدما سجل ذروة في الجلسة 72.73 دولار. وكان الخام قد هبط في وقت سابق 2.62 دولار إلى 67.53 دولار للبرميل أدنى مستوى له منذ يوليو 2009. والزيادة التي حققها برنت الاثنين والبالغة 3% هي الأكبر له منذ أكتوبر 2012.

وصعد الخام الأميركي 2.85 دولار إلى 69 دولارا للبرميل عند التسوية بعدما هوى في وقت سابق لأدنى مستوى في خمس سنوات 63.72 دولار. والزيادة البالغة 4% هي الأكبر للخام الأميركي في يوم واحد منذ أغسطس 2012.

وواصل الخام الأميركي الصعود بعد التسوية ليرتفع حوالي 5% إلى 69.34 دولار للبرميل الساعة 20:15 بتوقيت غرينتش.