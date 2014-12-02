تركي الفيصل: السعودية لن تخفض إنتاج النفط دون توافق

قال رئيس المخابرات السعودية السابق، الأمير تركي الفيصل، اليوم الثلاثاء، إن المملكة لن تدرس خفض الإنتاج إلا إذا شارك في التخفيضات المنتجون من خارج أوبك، ومنهم روسيا.

وقال الأمير تركي أثناء زيارة للندن "المملكة لن تتخلى عن حصتها في السوق في هذا الوقت لأحد، وتسمح للمنتجين سواء في روسيا أو نيجيريا أو إيران أو أماكن أخرى، بالبيع لزبائن السعودية، لأننا خفضنا إنتاجنا".

وأضاف قوله "إذا وجد إشراف مضمون بدرجة معقولة على حصص الإنتاج فحينئذ ستكون السعودية ومنتجو النفط الآخرون -في اعتقادي- مستعدين لخفض الإنتاج".

واستدرك بقوله "ولكن جربنا ذلك فيما مضى، ومما يبعث على الأسف أن المنتجين الآخرين استغلوا ذلك الوضع".