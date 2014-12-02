لاغارد: تراجع سعر النفط "خبر جيد" للاقتصاد العالمي

المصدر: واشنطن - أ ف ب

اعتبرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أن تراجع أسعار النفط يشكل "خبرا جيدا" بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي.

وقالت لاغارد خلال طاولة مستديرة في واشنطن "سيكون هناك رابحون وخاسرون، ولكن وفق قاعدة واضحة، إنه خبر جيد بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي".

وتراجع سعر النفط الخام في شكل غير مسبوق وبنسبة ناهزت 30%، منذ يونيو الفائت ليستقر على نحو 70 دولارا للبرميل، في أدنى مستوى له منذ 5 أعوام.

وأضافت لاغارد "حين نشهد تراجعا بنسبة 30%، (...) فهذا ينبغي أن يترجم فائضا (في النمو) بنسبة 0,8%، في غالبية الاقتصاديات المتقدمة التي تقوم كلها باستيراد النفط".

وأقرت بأن الدول المصدرة للنفط "تاثرت" بالتراجع الكبير للأسعار، لكن هذا التأثير كان محسوبا بالنسبة إلى بعض هذه الدول.

ورغم تراجع الأسعار، أبقى أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" سقف انتاجهم من دون تغيير خلال اجتماعهم الأخير في 27 نوفمبر.