"جازبروم" تعتزم بناء خط غاز بحري مع بوتاش التركية

قال الرئيس التنفيذي لشركة جازبروم الروسية أليكسي ميلر اليوم إن الشركة وقعت مذكرة تفاهم مع بوتاش التركية لبناء خط أنابيب بحري إلى تركيا بطاقة سنوية 63 مليار متر مكعب.



وأضاف أن 14 مليار متر مكعب من هذه الطاقة سيذهب إلى تركيا وهو ما يعادل تقريبا ما تشتريه حاليا.



وبشكل منفصل قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن تركيا تسعى للحصول على خصم قدره 15%، على الغاز الروسي.



وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين إن تركيا ستحصل على خصم 6%، بدءا من العام القادم.