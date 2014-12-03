النفط يتخطى 71 دولارا بدعم انخفاض المخزون الأميركي

ارتفع سعر النفط اليوم الأربعاء أكثر من 1%، ليصعد برنت متخطيا 71 دولارا للبرميل متعافيا قليلا من خسائر في الجلسة السابقة في السوق المضطرب الذي يكافح ليجد استقراراً سعرياً.

وقد تأرجح السوق بين مكاسب وخسائر حادة منذ إعلان منظمة أوبك الأسبوع الماضي أنها ستبقي على الإنتاج مستقرا في سوق لديها وفرة في المعروض.

ووصل برنت لمستوى 71.46 دولار للبرميل في 16:71 بتوقيت جرينتش، وارتفع سعر الخام الأميركي إلى 68.67 للبرميل.

وكشفت بيانات معهد البترول الأميركي هبوط أكبر من المتوقع في مخزونات الخام أسعار النفط.

وكانت أسعار النفط قد عاودت تراجعها منخفضة الثلاثاء نحو 3%، تحت ضغط من اتفاق سيضيف مزيدا من الخام العراقي إلى الأسواق المتشبعة بالمعروض وزيادة متطلبات الهامش للتعامل في العقود الآجلة للخام الأميركي وصعود الدولار الأميركي. وجاء تراجع النفط بعد أن سجل اليوم السابق أكبر انتعاشة له في عامين.

وتوصلت الحكومة العراقية إلى اتفاق مؤقت مع سلطات إقليم كردستان الثلاثاء لإنهاء الخلاف بشأن صادرات النفط. ومن المقرر بموجب الاتفاق تصدير 300 ألف برميل يوميا من النفط من كركوك عبر خط أنابيب يقطع الأراضي الكردية ليصل إلى تركيا إضافة إلى 250 ألف برميل يوميا من حقول المنطقة نفسها.

ونزل سعر العقود الآجلة لمزيج النفط الخام برنت الخام عند التسوية دولارين أو 2.76%، إلى 70.54 دولار للبرميل.

وهبط سعر العقود الآجلة للنفط الأميركي الخام عند التسوية 2.12 دولار أو 3.07%، إلى 66.88 دولار للبرميل بعد أن هوى خلال الجلسة إلى 66.72 دولار. وارتفع الخام 4%، يوم الاثنين مسجلا أكبر صعود يومي له منذ أغسطس عام 2012.