رئيسة أوبك: المنظمة تمر بأوقات "صعبة"

المصدر: نيجيريا - أ ف ب

قالت رئيسة منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، وزيرة النفط النيجيرية، ديزاني اليسون مادويكي، إن أوبك تمر بفترة "صعبة"، بسبب تراجع سعر برميل النفط الذي يؤثر على العديد من الدول الأعضاء في المنظمة وغير الأعضاء.

وقالت في تصريحات صحافية في أبوجا "إنها حقا مرحلة صعبة كما تعرفون بالنسبة لأوبك ولحقول النفط العالمية في مجملها".

وأوضحت "أن العديد من الدول، سواء أعضاء أو غير أعضاء في أوبك، تعاني كثيرا".

كما أشارت إلى أن فنزويلا والجزائر وأنغولا وإيران ونيجيريا اتخذت إجراءات مالية حازمة لتخفيف انعكاسات تراجع سعر النفط، أو أصبحت اقتصاداتها "تحت ضغط" هذا التراجع.

وأضافت أن روسيا غير العضو في أوبك ولم تقلص إنتاجها تعاني من تراجع قيمة عملتها.

وتابعت "نصلي لكي نتمكن من التوصل إلى استقرار سعر برميل النفط أثناء هذه الفترة، لأن هذا أمر أساسي".

وقالت إنها تتابع عن كثب تطور سعر البرميل، لتحديد في أي توقيت تدعو لاجتماع طارىء لأوبك لبحث كيفية مواجهة هذا الوضع.