برنت دون 70 دولاراً وأكبر حقل بأوبك سيعود للإنتاج

أغلقت العقود الآجلة للنفط منخفضة أمس مع استمرار النقاش بشأن الأسعار بعد أن هوت حوالي 40 بالمئة منذ يونيو.

ويعاني النفط تذبذبات منذ قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، الأسبوع الماضي، إنها لن تخفض الإنتاج رغم وفرة المعروض في السوق.

وزادت الضغوط على السوق، اليوم، بعد أنباء بأن حقل الشرارة النفطي الضخم في ليبيا ربما يكون جاهزا لاستئناف الإنتاج بعد إغلاقه الشهر الماضي في أعقاب اشتباكات بين جماعات مسلحة.

والشرارة هو أحد أكبر الحقول النفطية في أوبك وكان ينتج 300 ألف برميل يوميا قبلا إغلاقه.

لكن خسائر النفط وغيره من السلع المقومة بالدولار قيدها تراجع العملة الأميركية أمام اليورو وسط شكوك بشأن احتمالات أن يتخذ البنك المركزي الأوروبي خطوات عاجلة لمزيد من التحفيز لاقتصاد منطقة اليورو.

وتراجعت عقود خام القياس الدولي مزيج برنت تسليم يناير 28 سنتا أو ما يعادل 0.40 بالمئة، ليسجل عند التسوية 69.64 دولار للبرميل بعد أن تحرك في نطاق واسع بلغ حوالي دولارين.

وتراجعت عقود الخام الأميركي الخفيف 57 سنتا أو 0.85 بالمئة لتغلق عند 66.81 دولار للبرميل بعد أن سجلت في وقت سابق مستوى أكثر انخفاضا بلغ 66.09 دولار.

وقال أوليفييه جاكوب، محلل النفط لدى بتروماتركس في سويسرا "إذا نظرت في تطورات الأيام القليلة الماضية فسيبدو أننا نقبع بالقرب من 70 دولارا للبرميل".

وكان برنت سجل أدنى سعر في خمس سنوات عندما نزل عن 68 دولارا للبرميل يوم الاثنين بعد متوسط في حدود 110 دولارات للبرميل في 2011 إلى 2013.

وتوقع أكثر من 30 اقتصاديا ومحللا استطلعت رويترز آراءهم بعد اجتماع أوبك في 27 نوفمبر أن يبلغ متوسط سعر النفط 82.50 دولار للبرميل في 2015، وهذا أكبر خفض لمتوسط التوقعات منذ الأزمة الاقتصادية العالمية في 2008 ويقل المستوى الجديد 11.20 دولار عن الاستطلاع السابق.

لكن آخرين يتوقعون أن تتراجع الأسعار أكثر بعد تصريحات من أعضاء رئيسيين في أوبك.