تركيا تتوقع حل أزمة الغاز القبرصي مع اليونان

أعرب وزير الخارجية التركي، مولود شاوش أوغلو، في مقابلة مع صحيفة يونانية، اليوم الجمعة، عن "الثقة" في التوصل مع أثينا إلى حل لانقطاع المفاوضات لإعادة توحيد قبرص، لكنه بقي على موقفه حول استكشاف الغاز في المنطقة.

وأكد شاوش أوغلو في المقابلة مع صحيفة "كاثيميريني" في اليوم الأول من زيارة رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو إلى أثينا، في ما يتعلق بالخلاف على استكشاف موارد الغاز القبرصية "إنها مسألة نناقشها وسنجد حلها معا. أنا واثق أننا سنفعل ذلك. أنا متفائل بخصوص استئناف المحادثات".

غير أنه كرر تأكيد موقفه من استكشاف بلاده لموارد الطاقة مقابل سواحل الجزيرة المتوسطية والذي أدى إلى تعليق مفاوضات إعادة توحيدها.

وقال "عندما تتوقف المبادرات الأحادية الطرف بخصوص التنقيب، فسنسحب (سفينة) برباروس التركية لسبر الأعماق التي أدى دخولها في منتصف أكتوبر إلى المنطقة الاقتصادية الحصرية القبرصية إلى الخلاف الأخير.

كما اعتبر أن "مضاعفة مشاركة اليونان (في هذا الملف) أمر إيجابي جدا"، مضيفا أنها لعبت مؤخرا "دورا بناء" لإعادة الطرفين إلى طاولة التفاوض.

وأضاف الوزير التركي "يجب حل المسألة القبرصية سريعا"، متحدثا عن "فرصة أخيرة ينبغي عدم تفويتها".

وأتى إرسال السفينة التركية ردا على قرار السلطات القبرصية السماح بأعمال تنقيب استكشافية للعثور على مخزونات غاز مقابل سواحل الجزيرة.

وتعارض تركيا استغلال الحكومة القبرصية اليونانية مخزون النفط أو الغاز قبل أي اتفاق حول إعادة توحيد الجزيرة المقسومة منذ اجتاحت تركيا شمالها واحتلته عام 1974.

ويلتقي داود أوغلو ونظيره انتونيس ساماراس، مساء الجمعة، في منتدى اقتصادي وسيعقدان مؤتمرا صحافيا السبت.