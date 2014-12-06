أسعار النفط تواصل الهبوط لأدنى مستوى في 5 سنوات

واصلت أسعار النفط العالمية التراجع، لينهي خام برنت الأسبوع دون مستوى 70 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 2010 مع فشل بيانات قوية بشأن الوظائف في الولايات المتحدة في كبح أجواء التشاؤم في السوق بعد يومين من خفض السعودية الأسعار الرسمية لبيع نفطها.

ومازالت أسعار برنت والخام الأميركي قرب أدنى مستوياتهما في خمس سنوات، بينما تكافح السوق وفرة في المعروض ناتجة عن طفرة النفط الصخري الأميركي وقرار منظمة أوبك مؤخرا عدم خفض الإنتاج.

وارتفعت الأسعار من أدنى مستوياتها للجلسة بعد بيانات أقوى من المتوقع أظهرت أكبر زيادة شهرية في الوظائف في الولايات المتحدة منذ يناير 2012، لكن متعاملين قالوا إن السوق تبقى واهنة.

وأنهت عقود برنت تسليم يناير جلسة التداول منخفضة 57 سنتا أو ما يعادل 0.82 بالمئة لتسجل عند التسوية 69.07 دولار للبرميل.

وهبطت عقود الخام الأميركي الخفيف 97 سنتا أو 1.45 بالمئة لتغلق عند 65.84 دولار للبرميل.

وسجل الخامان القياسيان تاسع خسارة في عشرة أسابيع.

وتعرض النفط لضغوط أيضا من ارتفاع مؤشر الدولار أثناء التعاملات إلى 89.467 وهو أعلى مستوى له منذ مارس 2009. ويؤثر ارتفاع الدولار سلبيا على السلع المقومة بالعملة الأميركية، لأنها تصبح أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وتتناقض قوة الاقتصاد الأميركي التي أبرزتها بيانات الوظائف مع منطقة اليورو، حيث خفض البنك المركزي الألماني هذا الأسبوع توقعاته لنمو أكبر اقتصاد في أوروبا في 2015 من 2 إلى 1 بالمئة.