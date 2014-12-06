تسديد أول دفعة أوكرانية للغاز الروسي منذ حرب القرم

قالت شركة نافتوجاز الأوكرانية المملوكة للدولة إنها حولت 378 مليون دولار لسداد ديون مستحقة لشركة جازبروم الروسية لشراء الغاز الروسي في ديسمبر، وهو ما يمهد الطريق أمام أول شحنات منذ أن أوقفت موسكو الإمدادات في يونيو.

وتماشيا مع اتفاق وقعته الشركتان في أكتوبر، فإن تدفقات الغاز إلى أوكرانيا من روسيا التي توقفت بسبب نزاع حول الأسعار والديون ستستأنف في غضون 48 ساعة من موعد استلام شركة جازبروم للتحويل النقدي.

ولم تكشف نافتوجاز عن حجم كميات الغاز التي تخطط لشرائها، لكن وزارة الطاقة الأوكرانية قالت في وقت سابق إنها قد تصل إلى حوالي مليار متر مكعب.

وخاضت روسيا وأوكرانيا مفاوضات بوساطة أوروبية، لاستئناف مستحقات الغاز الروسي على كييف، والتي تعذر دفعها بعد حرب القرم التي استحوذت فيها روسيا على إقليم كامل من أوكرانيا.