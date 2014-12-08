مؤتمر القمة العربية للغاز يناقش تنويع الاحتياطيات

أكد تقرير حديث لمركز دبي المتميز لضبط الكربون وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) عن "حالة الاقتصاد الأخضر" للعام 2015، أهمية التنويع والابتكار عند تناوله لموضوع التقدم المستدام.

وقال نائب رئيس شركة شل لمنطقة الشرق الأوسط، منير بوعزيز، إن زيادة الطلب العالمي على الطاقة من شأنه "أن يؤدي إلى مواصلة مراجعة خيارات الوقود وتنقيحها فضلاً عن زيادة مستوى التوجه إلى تنويع مصادر الطاقة من خلال العمل على الجمع بين العديد من هذه الخيارات."

وقال الرئيس التنفيذي لشركة نفط البحرين الدكتور بيتر بارتليت: "إننا في عصر يتسم بالتغيير السريع في أسواق الطاقة في الشرق الأوسط وحول العالم، ومن ثم فإن تحقيق الاستدامة وفاعلية التكلفة والوفاء بالمسؤولية الاجتماعية لم تكن أبداً بمثل هذه الأهمية من قبل. ومن هذا المنطلق فإن مؤتمر القمة العربية للغاز يأتي في ذكراه العاشرة ليوفر مناخاً للقيادات في جميع أنحاء المنطقة كي يناقشوا القضايا التي من شأنها أن تؤثر في مستقبل الطاقة لدينا".

وسيقام مؤتمر القمة العربية للغاز في دبي خلال الفترة من 13-15 يناير المقبل، 2015.

وسيناقش برنامج القمة باستفاضة معادلة العرض والطلب في المنطقة، ويبحث عن حل للعجز المحتمل الناشئ عن زيادة الطلب على الغاز لتلبية متطلبات الصناعة.