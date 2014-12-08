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مستشار أوباما: هبوط النفط يكبح نمو الإنتاج الأميركي

المصدر: العربية.نت
منشأة نفط في ولاية تكساس الأميركية
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قال كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأميركي، باراك أوباما، إن الولايات المتحدة ستواصل تعزيز إنتاج النفط، لكن هبوط الأسعار العالمية سيبطئ وتيرة نمو الإنتاج.

وصرح جيسون فورمان لرويترز على هامش مؤتمر اقتصادي في تل أبيب قائلا "حتى مع انخفاض الأسعار سنظل نشهد نموا لإنتاج النفط لكن بوتيرة أبطأ".

ونزل برنت عن 69 دولارا، يوم الجمعة، لينهي الأسبوع أقل من 70 دولارا للمرة الأولى منذ 2010.

وتابع "سعر النفط المنخفض يوازي خفضا كبيرا للضرائب للمستهلكين، مما يسهم في زيادة الإنفاق الاستهلاكي. بصفة عامة تشير جميع التحليلات إلى تأثير إيجابي على الاقتصاد الأميركي، وهو ما يتفق مع حقيقة أن الولايات المتحدة تستورد النفط بأكثر مما تصدره".

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