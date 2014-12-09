خسائر تخريب أنابيب النفط تكلف اليمن 7 مليارات دولار

قالت حكومة اليمن إن الاقتصاد والموازنة العامة تكبدا خسائر تقارب 1.482 تريليون ريـال، ما يعادل 6.9 مليار دولار، جراء التخريب المتكرر لخطوط نقل النفط والغاز وشبكات الكهرباء بين 2012 و2014.

ويعاني اليمن من ضغوط مالية بسبب التفجيرات المتكررة لخطوط الأنابيب التي غالباً ما ينفذها رجال قبائل على خلاف مع الحكومة المركزية مما يسبب نقص الوقود ويقلص إيرادات التصدير.

وتشكل صادرات الخام ما يصل إلى 70 بالمئة من إيرادات الميزانية التي تضررت كثيرا جراء هبوط أسعار النفط والهجمات المتكررة على خطوط الأنابيب.

ويواجه البلد ضغوطا وصعوبات مالية واقتصادية غير مسبوقة بعدما جمدت السعودية معظم مساعداتها. وكان الاقتصاد انكمش 7.12 بالمئة في 2011 حين عصفت الاضطرابات بالبلاد إثر انتفاضة شعبية.