وكالة الطاقة الدولية تتوقع مزيداً من هبوط النفط

قالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الجمعة، إن من المرجح أن تتعرض أسعار النفط لمزيد من الضغوط النزولية، وخفضت توقعاتها لنمو الطلب في عام 2015.

وتوقعت الوكالة - التي تقدم المشورة للدول الصناعية بخصوص سياسات الطاقة - أن تؤدي زيادة الإمدادات من خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى تعزيز تخمة المعروض النفطي العالمي.

وخفضت وكالة الطاقة في تقريرها الشهري توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط عام 2015 بواقع 230 ألف برميل يوميا إلى 0.9 مليون برميل يوميا، بناء على توقعات بانخفاض استهلاك الوقود في روسيا وغيرها من الدول المصدرة للنفط.

وذكرت أنه من السابق لأوانه توقع أن تبدأ أسعار النفط المتدنية في الحد بشكل كبير من طفرة المعروض بأميركا الشمالية.