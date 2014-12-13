برنت دون 62 دولاراً وخسائره 45% في 6 أشهر

هوت أسعار العقود الآجلة للنفط نحو ثلاثة في المئة إلى مستويات جديدة لم تشهدها منذ يوليو عام 2009 بنهاية تداولات الأسبوع ونزل خام القياس الأوروبي برنت دون 62 دولاراً للبرميل، متأثرا باستمرار المخاوف من تخمة المعروض العالمي وآفاق الطلب القاتمة.

وهبط برنت نحو تسعة بالمئة منذ بداية الأسبوع وحوالي 45 بالمئة مقارنة مع ذروته في يونيو التي تجاوز فيها 115 دولارا للبرميل.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إنه من المرجح أن تتعرض أسعار النفط لمزيد من الضغوط النزولية وخفضت توقعاتها لنمو الطلب في عام 2015 وتوقعت أن يزيد ارتفاع إمدادات المعروض من خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من تخمة المعروض.

وخفضت الوكالة - التي تقدم المشورة للدول الصناعية بخصوص سياسات الطاقة - توقعاتها للنمو في الطلب العالمي على النفط في عام2015 بواقع 230 ألف برميل يوميا إلى 900 ألف برميل يوميا بناء على توقعات بانخفاض استهلاك الوقود في روسيا وغيرها من الدول المصدرة للنفط.

وكانت أوبك التي تساهم بثلث إنتاج النفط العالمي خفضت هذا الأسبوع توقعاتها للطلب في عام 2015 إلى أدنى مستوياته في أكثر من عشر سنوات.

ونزل سعر العقود الآجلة لمزيج النفط الخام برنت عند التسوية 1.83 دولار أو 2.87 في المئة إلى 61.85 دولار للبرميل.

وهبط سعر عقود النفط الخام الأميركي الخفيف عند التسوية 2.14 دولار أو 3.57 في المئة إلى 57.81 دولار للبرميل.