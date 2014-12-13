"أرامكو" تدشن مصفاة "سامرف" لإنتاج الوقود النقي

أكملت شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة "سامرف" في ينبع إنشاء أهم وحدات إزالة الكبريت التابعة لمشروعها لإنتاج الوقود النقي، بما في ذلك وحدة المعالجة الجديدة، مما سيمكنها من خفض نسبة الكبريت في منتجي البنزين والديزل لأدنى درجة.

ويعد هذا المشروع الأضخم منذ تأسيس الشركة، حيث سيمكنها من خفض محتوى الكبريت في منتجي البنزين والديزل بنسبة تزيد على 98 في المئة، أي بواقع عشرة أجزاء من المليون، ما يجعل "سامرف" مصفاة رائدة في خفض انبعاث الغازات الضارة والملوثات، بحسب "الاقتصادية".

واحتفت الشركة بهذه الخطوة، وتزامن هذا الإنجاز مع احتفالها بمناسبة مرور ثلاثين عاما على تشغيلها ضمن شراكة بين شركة أرامكو السعودية وشركة إكسون موبيل.

وقال المهندس خالد الفالح، الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة أرامكو، إن الهدف من هذه الشراكة الاستفادة من التقنيات والأفكار المبتكرة من كلتا الشركتين، مؤكدا أن "سامرف" ستظل مصفاة رائدة في الشرق الأوسط، وستواصل سعيها لتعزيز مكانتها العالمية في المستقبل، وهي خير دليل على الدور الكبير والمستمر الذي تؤديه المملكة في تأمين الطاقة لأهم المناطق في العالم.