برنت يتعافى نحو 63 دولاراً وسط انتعاش المضاربة

هبط خام القياس العالمي مزيج برنت لأدنى مستوياته في خمس سنوات ، مقتربا من 60 دولارا للبرميل بعدما أكدت منظمة أوبك تصميمها على عدم خفض الإنتاج رغم تخمة المعروض العالمي. لكن برنت ارتفع لاحقا إلى نحو 63 دولارا.

ويبدو زخم السوق نزوليا إذ يقول محللون إن النفط ربما يصل إلى مستويات منخفضة جديدة قبل أن يتعافى. وبحسب خبير في شؤون النفط قال " يبدو أن السوق يشهد دعما لأسعار برنت والدعم الفني لمستوى 60 دولارا لللبرميل في تصحيح للأسعار، وذلك بسبب الاوضاع الملتهبة فيلا ليبيا وتأثيرها على الانتاج اضافة الى الاضراب في نيجيريا مما عزز صعود النفط لهذا المستوى".

وانهارت أسعار النفط على مدى الستة أشهر السابقة حيث طغت الإمدادات من الخام الخفيف عالي الجودة من أمريكا الشمالية على الطلب في وقت يضعف فيه النمو الاقتصادي العالمي.

وأبقت أوبك على إنتاجها مستقرا حيث تخشى من أن أي خفض في الإنتاج ربما لن يؤثر بشكل يذكر على الأسعار وقد يقلص من حصتها في السوق.

وهبط خام برنت تسليم يناير 1.57 دولار إلى 60.28 دولار للبرميل في التعاملات الآسيوية مسجلا أدنى مستوياته منذ يوليو 2009. و ارتفع العقد دولارا واحدا إلى نحو 62.85 دولار للبرميل.

وزاد الخام الأمريكي تسليم يناير 69 سنتا إلى 58.50 دولار للبرميل بعدما هبط إلى 56.25 دولار في وقت سابق من الجلسة مسجلا أدنى مستوياته منذ مايو 2009.

وقال محللون إن التعافي اليوم الاثنين يرجع لأسباب من بينها عمليات شراء بهدف المضابة ورد فعل لأنباء بإغلاق ميناءين نفطيين كبيرين في ليبيا بسبب اشتباكات بين فصائل مسلحة موالية للحكومتين المتنازعتين في البلاد.

وكانت أسعار النفط، قد عكست اتجاهها نحو الصعود والاستقرار اليوم الاثنين متجاوزة 62 دولارا، وكانت أسواق النفط بدأت متقلبة في تعاملات آسيا بحسب "رويترز"، حيث هبطت أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت بداية إلى أدنى مستوياتها في خمس سنوات ونصف السنة بعدما خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لترتفع بعد ذلك أملا في تحسن بيانات الصناعات التحويلية.

وفي أوائل التعاملات، تراجعت العقود الآجلة لبرنت إلى قرب 60 دولارا للبرميل، بعدما توقعت وكالة الطاقة الدولية مزيدا من الهبوط في أسعار النفط ودفاع الأمين العام لأوبك عن قرار المنظمة بعدم خفض الإنتاج المستهدف.

وقال محللون إن أسواق النفط تشهد تخمة في الإمدادات مع زيادة الإنتاج وهدوء الطلب.

ورغم ضعف التوقعات، تعافت أسعار النفط اليوم من مستوياتها المنخفضة مع توقع بعض التجار تحسنا في بيانات اقتصادية ستصدر هذا الأسبوع.

وبلغ خام برنت تسليم يناير 62.63 دولار للبرميل، مرتفعا 78 سنتا عن إغلاق يوم الجمعة.

وزاد الخام الأميركي تسليم يناير 58 سنتا إلى 58.39 دولار للبرميل، بعدما انخفض إلى 56.25 دولار في وقت سابق من الجلسة، مسجلا أدنى مستوياته منذ مايو 2009.