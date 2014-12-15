الروبل الروسي ينهار مقتربا من 60 روبل مقابل الدولار

واصل الروبل تراجعه الحاد في بورصة موسكو، اليوم الاثنين، وتخطى حاجز 60 روبل مقابل الدولار للمرة الأولى.

وهبط الروبل إلى 60.49 روبل مقابل الدولار. وبحلول الساعة 12:24 بتوقيت غرينتش بلغ 60.27 روبل مقابل الدولار، منخفضا 3.6% عن إغلاق يوم الجمعة.

وينتقد العديد من المحللين تردد السلطات في تغيير نهجها بشأن الأزمة في أوكرانيا وسط انحدار اقتصاد البلاد نحو الركود.

وقالت الينا دروزدوفا (39 عاما) وهي أم لطفلين، لوكالة فرانس برس "هذه صدمة مرعبة"، في إشارة إلى انخفاض سعر الروبل. وأضافت "حياتنا أصبحت مكلفة للغاية بسبب ارتفاع سعر الدولار واليورو".

وأظهر استطلاع نشره مركز ليفادا المستقل أن 50% من الروس قالوا إن انخفاض سعر الروبل يؤثر على حياتهم، معربين عن خوفهم من ارتفاع الأسعار والتضخم.

وقال أحد المشاركين في الاستطلاع "الأسعار ترتفع بشكل كبير".

وظهرت مؤشرات على حالة من الفزع في الأسابيع الأخيرة حيث بدأ العديد من الروس في تخزين القمح الذي يعد واحدا من الأساسيات في روسيا.

وكان وزير المالية، انتون سيلوانوف، قد صرح في وقت سابق أن روسيا تفقد نحو 140 مليار دولار (112 مليار يورو) سنويا بسبب العقوبات الغربية وانخفاض أسعار النفط.

وبدأت فرص الأعمال تجف وأخذ العديد من أصحاب المشاريع الروس يبيعون أعمالهم والانتقال إلى خارج البلاد، بحسب مستشارين.

وقال يفغيني نادروشين، كبير الاقتصاديين في شركة سيستما، إنه يتوقع إفلاس العديد من الشركات.

وأضاف "إذا بقيت أسعار النفط عند مستواها الحالي أي نحو 70 دولارا للبرميل، من المرجح جدا أن يطول الركود لأكثر من عام".

وتابع "أتوقع أن أرى إفلاس عدد من الشركات، خاصة في قطاعي البناء والمالية".

ويرى خبراء اجتماع أن غالبية الروس لم يدركوا بعد العلاقة بين الوضع الاقتصادي المتدهور وبين قرارات الكرملين السياسية.

وقالت ليودميلا بريسنياكوفا، خبيرة الاجتماع في مركز الاستطلاعات "بعض الناس يقولون إن الغرب هو الذي يضر بالبلاد، والبعض الآخر يقولون نحن من وضعنا أنفسنا في هذا الوضع".