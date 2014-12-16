روسيا تعتزم مواصلة إنتاج النفط بنفس الوتيرة في 2015

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الثلاثاء، إن روسيا ستواصل العمل في عام 2015 بنفس مستويات إنتاج النفط في 2014 ولن تخفض الإنتاج لأنها ستخسر حينئذ حصتها السوقية لصالح دول أخرى.

وقال نوفاك إنه إذا خفضت روسيا إنتاجها فإن دولا أخرى ستزيد إنتاجها وهذا سيعني خسارة في الحصة السوقية لبلاده.

وأبلغ الصحفيين على هامش مؤتمر في الدوحة أن روسيا تتوقع أن تستقر سوق النفط من تلقاء نفسها. لكنه أضاف أنه لا يمكن لأحد التكهن بالحد الأدنى لسعر النفط.

وقال إنه حتى الآن لم تجر شركات النفط أي تغييرات في مشاريعها قيد التنفيذ في روسيا نتيجة هبوط الأسعار ولكن لا يمكن استبعاد احتمال تجميد بعض المشاريع.