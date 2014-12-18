مسؤول أميركي: النفط الصخري سيصمد أمام هبوط الأسعار

توقع جاك دالريمبل حاكم ولاية نورث داكوتا الأميركية أن تستعيد سوق النفط العالمية توازنها العام المقبل وأن تخرج ولايته - ثاني أكبر ولاية منتجة للنفط في الولايات المتحدة - صامدة من الهبوط القوي الذي تواجهه السوق.

وأبدى دالريمبل في مقابلة مع رويترز ثقته في أن نورث داكوتا ستتجاوز بارتياح محاولات الضغط عليها هي ومنتجين آخرين.

وقال "توقعنا في نورث داكوتا ذلك بالفعل ومررنا به من قبل... إنها هزة واضحة وتقليدية في سوق السلع الأولية".

وتراجع سعر خام النفط الأميركي بما يزيد عن 50 في المئة منذ يونيو نظرا لاستقرار إنتاج أوبك وزيادة الإنتاج الأميركي.

وتنتج نورث داكوتا بمفردها نحو 1.2 مليون برميل يوميا من الخام.

وقال دالريمبل متحدثا عن أوبك "أعتقد أنهم يراهنون على أن الجميع سيغمض لهم جفن.

وقلصت شركات نفطية خطط النمو لعام 2015. وقالت كونتننتال ريسورسيز وأواسيس بتروليوم وهما من أكبر الشركات المنتجة للنفط في الولاية إنهما ستخفضان عدد منصات الحفر العام القادم.

وقال لين هيلمس مدير إدارة الموارد المعدنية بالولاية وأحد كبار مساعدي دالريمبل يوم الجمعة الماضي إن إنتاج النفط في نورث داكوتا ربما يكون قد وصل إلى أعلاه وهو ما لم يعارضه الحاكم.

وخارج أوبك تسبب هبوط أسعار النفط في أضرار شديدة لميزانية روسيا وخسائر في قيمة الروبل.

ويتوقع دالريمبل وهو جمهوري تولى مهام منصبه في 2010 أن تبدأ سوق النفط العالمية استعادة توازنها في غضون ستة أشهر ولا يتوقع أن تخفض نورث داكوتا الإنتاج.

وقال "هناك مجال متسع للتفاؤل بأننا قد نعود إلى التوازن بحلول النصف الثاني" من عام 2015.

وتنتج أربع مقاطعات في نورث داكوتا - وليامز ودون وماكينزي ومونتريال - نحو 90 في المئة من إنتاج الولاية النفطي ومستويات تعادل الايرادات والمصروفات لديها أقل بكثير من مستويات الأسعار الحالية.

وقال دالريمبل "سيحدث تباطؤ في بعض المناطق بلا شك... لكن تلك المقاطعات الأربع لديها أقل تكلفة إنتاج في أمريكا الشمالية. من المتوقع أن يتماسك مستوى الإنتاج."

وكشف دالريمبل في وقت سابق هذا الشهر النقاب عن ميزانية مقترحة في الفترة من 2015 إلى 2017 تفترض تعافي أسعار النفط إلى 74 دولارا على الأقل للبرميل وهو أعلى بنحو 18 دولارا عن الأسعار الحالية.

وسوف يجتمع المجلس التشريعي للولاية في أوائل الشهر القادم لدراسة مقترح دالريمبل للميزانية لكن هبوط أسعار النفط ربما يعقد تلك المفاوضات.