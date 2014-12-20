النفط يقفز 5% وبرنت فوق 61 دولاراً مع تسوية المراكز

قفزت أسعار النفط العالمية أكثر من 5 بالمئة للمرة الثانية في أسبوع مدعومة بمشتريات لتسوية المراكز خففت الضغوط في سوق هيمن عليها البائعون على مدى الأشهر الستة الماضية.

وساعد ضعف حجم التعاملات قبل موسم العطلات في تضخيم التحرك الصعودي للأسعار.

وأعطى طلب على الخام الأميركي في اليوم الأخير لتداول عقود أقرب استحقاق حافزا إضافيا للسوق، وهو ما دفع خام غرب تكساس الوسيط إلى تسجيل أكبر مكاسبه منذ أغسطس.

وساعد صعود السوق أيضا خام القياس الأوروبي مزيج برنت على تسجيل أحد أصغر خسائره في ثلاثة أسابيع بعد أن عوض انخفاضات مني بها في وقت سابق من الأسبوع آثارها استمرار المخاوف بشأن وفرة المعروض.

وأغلقت عقود برنت فوق 61 دولارا للبرميل، وهي المرة الثانية منذ يوم الأربعاء التي تغلق فيها فوق المستوى النفسي المهم 60 دولاراً. وواصلت الصعود في التعاملات اللاحقة على التسوية.

وأنهى خام غرب تكساس الوسيط الجلسة فوق مستوى 56 دولارا للبرميل.

وقال جين مكجيليان كبير المحللين في تراديشن إنرجي في ستامفورد بولاية كونيتكت "هذا صعود قوي مثير للدهشة، لأنه لم يحدث تغيير في العوامل الأساسية للسوق فيما يتعلق بالعرض والطلب."

ورغم صعودها اليوم فإن أسعار النفط تبقى منخفضة عن مستوياتها في بداية الشهر مع هبوط برنت حوالي 12 بالمئة والخام الأميركي 15 بالمئة تقريبا. وفي المجمل هبطت أسعار الخام 50 بالمئة تقريبا من مستوياتها المرتفعة التي سجلتها في يونيو.

وأنهت عقود برنت لأقرب استحقاق الجلسة مرتفعة 2.11 دولار أو ما يعادل 3.4 بالمئة عند 61.38 دولار للبرميل. وواصلت الصعود بعد التسوية لتصل إلى 62.55 دولار.

وصعدت عقود خام القياس الأميركي 2.41 دولار لتبلغ عند التسوية 56.52 دولار للبرميل، بعد أن سجلت أثناء الجلسة مستوى أكثر ارتفاعا بلغ 56.91 دولار.