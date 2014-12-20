واشنطن: خط كندا لن يؤثر في أسعار الوقود الأميركي

قال الرئيس الأميركي باراك أوباما إن بناء خط أنابيب كيستون إكس.إل لنقل النفط الخام من كندا إلى ساحل الخليج الأميركي لن تكون له سوى فائدة رمزية للمستهلكين والعمال الأميركيين.

وأبلغ أوباما مؤتمرا صحافيا في نهاية العام أنه يتوقع تأثيرا "ضئيلا جدا" على الاسعار في محطات الوقود في الولايات المتحدة إذا ووفق على مشروع خط الانابيب.

وقال إن خط أنابيب كيستون ستستفيد منه كندا بشكل اساسي ولن يخلق سوى عدد صغير من الوظائف في الولايات المتحدة.

وأضاف أن هناك نزوعا نحو "المبالغة" في الفوائد المحتملة لخط الانابيب المقترح على الاقتصاد الأميركي.

وقال إنه يريد أن يتأكد من أن خط انابيب كيستون لن يفاقم مشكلة التغير المناخي.